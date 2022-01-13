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Giriş Tarihi: 13.1.2022 12:26

Konya'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

DHA
Konya’da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kaza sabah saatlerinde Konya'da yaşandı... Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi; 11 kişi yaralandı. İşte olayın detayları...

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bozkır- Seydişehir yolu Harmanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozkır'dan Seydişehir'e yolcu taşıyan Atilla Eski yönetimindeki 42 RF 090 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Eski ve 10 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ekipler, ambulanslarla yaralılardan 2'sini Bozkır, 9'unu da Seydişehir'deki devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Konya'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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