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Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:09

Konya’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA
Konya’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Seydişehir Beyşehir Karayolu Kavak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 37 ABL 177 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 42 DLC 66 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 37 ABL 177 plakalı otomobilin sürücü S.A. ile 42 DLC 66 plakalı otomobilde bulunan yolcular A.K., D.T.K. ve A.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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