İki komşu arasında saman balyası kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit sokakta yaşanan olayda komşu iki aile arasında evlerinin arasındaki boşluk alana saman balyası koyma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheli Nurettin Altunkaya karşı tarafından Mahizer Erdemir, eşi Ayhan Erdemir ile Firdevs ve Naif Erdemir'i tüfekle ateş ederek vurdu. İhbarla birlikte olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Katil zanlısı Altunkaya adrese gelen ekiplere silahla ateş ederek direndi. Nurettin Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi.

Ekipler yapılan müdahale sonucu Mahizer Erdemir ve eşi Ayhan Erdemir'in öldüğünü belirledi. Şüpheli Altunkaya ve diğer iki yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki ailenin daha öncede aynı konu nedeniyle tartışmalar yaşadığı belirtildi. Polisin olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.