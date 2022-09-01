Konya’da ’saman tozu’ cinayetinde yeni detaylar! 10 ay öncede kavga edip karakolluk olmuşlar

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit sokakta yaşanan dehşetti, katil zanlısı Nurettin Altunkaya, 'saman tozu' tartışması üzerine komşuları Mahizer Erdemir, eşi Ayhan Erdemir ile Firdevs Erdemir, Naif Erdemir ve saman indiren kamyon şoförü Mahmut Bagış'ı tüfekle ateş ederek vurdu. Mahizer Erdemir ve eşi Ayhan Erdemir olay yerinde öldü. Polislere 40 el ateş ederek direnen katil zanlısı Altunkaya ise yaralı olarak ele geçirildi. Altunkaya'nın 2004 yılında Elazığ'da işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklandığı, 2014 yılında ise şartlı tahliye edildiği öğrenildi. 3 yaralının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, katil zanlısının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mahizer ve Ayhan Erdemir çiftinin cenazeleri Saraçoğlu Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

10 AY ÖNCEDE KARAKOLLUK OLMUŞLAR

Cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. SABAH'ın ulaştığı bilgilerde evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Alkunkaya'nın 2017 yılında Konya'ya geldiği ve işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Altunkaya'nın 2021 yılının Kasım ayında hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir ile yine saman tozu meselesi nedeniyle kavga ettiği ve karşılıklı darp olayının yaşandığı öğrenildi. Şikayetçi olmaları üzerine müşteki-şüpheli olan taraflar hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Mart ayında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.