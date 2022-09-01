Haberler Yaşam Haberleri Konya'da 'saman tozu' cinayetinde yeni detaylar! 10 ay öncede kavga edip karakolluk olmuşlar
Giriş Tarihi: 1.9.2022 16:10 Son Güncelleme: 1.9.2022 16:56

Konya'da 'saman tozu' cinayetinde yeni detaylar! 10 ay öncede kavga edip karakolluk olmuşlar

Konya’da ‘saman tozu’ meselesi nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavga olayı ile ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Öldürülen Ayhan Erdemir (46) ile katil zanlısı Nurettin Altunkaya’nın (45) yine aynı konu nedeniyle 10 ay öncede kavga ettikleri tarafların birbirinden şikayetçi olmaları üzerine ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından soruşturma başlatıldığı, 6 ay öncede takipsizlik verildiği öğrenildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da ’saman tozu’ cinayetinde yeni detaylar! 10 ay öncede kavga edip karakolluk olmuşlar

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit sokakta yaşanan dehşetti, katil zanlısı Nurettin Altunkaya, 'saman tozu' tartışması üzerine komşuları Mahizer Erdemir, eşi Ayhan Erdemir ile Firdevs Erdemir, Naif Erdemir ve saman indiren kamyon şoförü Mahmut Bagış'ı tüfekle ateş ederek vurdu. Mahizer Erdemir ve eşi Ayhan Erdemir olay yerinde öldü. Polislere 40 el ateş ederek direnen katil zanlısı Altunkaya ise yaralı olarak ele geçirildi. Altunkaya'nın 2004 yılında Elazığ'da işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklandığı, 2014 yılında ise şartlı tahliye edildiği öğrenildi. 3 yaralının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, katil zanlısının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mahizer ve Ayhan Erdemir çiftinin cenazeleri Saraçoğlu Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

10 AY ÖNCEDE KARAKOLLUK OLMUŞLAR

Cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. SABAH'ın ulaştığı bilgilerde evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Alkunkaya'nın 2017 yılında Konya'ya geldiği ve işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Altunkaya'nın 2021 yılının Kasım ayında hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir ile yine saman tozu meselesi nedeniyle kavga ettiği ve karşılıklı darp olayının yaşandığı öğrenildi. Şikayetçi olmaları üzerine müşteki-şüpheli olan taraflar hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Mart ayında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi belli oldu mu?
Emeklilere müjde: Başvuru süresi uzatıldı! 2022 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri bekleniyor!
SON DAKİKA: GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı! 2022 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2022: ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da 'saman tozu' cinayetinde yeni detaylar! 10 ay öncede kavga edip karakolluk olmuşlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA