Konya’da sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolunda uygulama yaptıkları sırada, Konya plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu. Tır sürücüsü Mehmet Nuri K'nin (50) sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine ekipler araçta arama yaptı.