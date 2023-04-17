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Giriş Tarihi: 17.4.2023 18:52 Son Güncelleme: 17.4.2023 19:30

Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ercüment Atçı öldürülürken, Hasan Lorascan ağır yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği belirtilen baba ve oğul gözaltına alınırken, olayında taraflar arasında daha önce yaşanan cinsel istismar konusu nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.

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Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre daha önce yaşanan cinsel istismar konusu nedeniyle aralarında husumet bulunan iki taraf arasında silahlı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Ercüment Atçı baş bölgesinden, Hasan Lorascan ise karın bölgesinden vurularak yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercüment Atçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Lorascan'ın ise hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi. Cinayeti işlediği ileri sürülen Sadık P. ve oğlu Volkan P. ise kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

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Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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