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Giriş Tarihi: 7.3.2023 00:46

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde aralarında husumet bulunan Sinan Kaygısız (38) ile Selçuk Türkmen’in (46) tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Türkmen, tabancayla yaraladığı Kaygısız’un oğlu Muhammet Kaygısız tarafından vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Muhammet Kaygısız, yaralı olan babasını otomobille hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı.

DHA
Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Ereğli ilçesi Armağanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Selçuk Türkmen ile Sinan Kaygısız mahallede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Türkmen, yanında bulunan tabancayla Sinan Kaygısız'ı yaraladı. Bu sırada Kaygısız'ın yanındaki oğlu Muhammet Kaygısız da tabancayla ateş açarak Selçuk Türkmen'i vurdu. Kurşunların isabet ettiği Türkmen olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Kaygısı ise yaralı olan babasını otomobille hastaneye getirip, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı.

Jandarma ve polis ekipleri iki aile yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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