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Giriş Tarihi: 22.11.2022 17:13 Son Güncelleme: 22.11.2022 17:14

Konya'da sır olay: 4 çocuklu çift araçta ölü bulundu!

Konya'da 4 çocukları olan Fadime (42) ve Mehmet (42) Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Ekipler sır olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Konya’da sır olay: 4 çocuklu çift araçta ölü bulundu!

Kan donduran olay, saat 15.00 sıralarında, Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta meydana geldi. Sanayi bölgesine yakın alanda, 42 J 5415 plakalı aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu. Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın, Fadime Dağlı ile araçla ilçe dışındaki boş araziye geldiği, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Konya'da sır olay: 4 çocuklu çift araçta ölü bulundu!
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