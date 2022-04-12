Konya’da soba zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16491 sokaktaki bir evde yaşandı. Sahurdan sonra Kayalı ailesinden haber alamayan yakınları merak edip evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca içeri giren yakınları Hasan Kayalı, eşi Havva ve kızları Burçin Şahin'i hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ağır olan Hasan Kayalı ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede gece çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle soba borusunun yıkıldığı belirlendi. Ailenin daha öncede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gördükleri öğrenildi.