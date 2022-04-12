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Giriş Tarihi: 12.4.2022 19:30 Son Güncelleme: 12.4.2022 20:44

Konya'da soba zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da soba zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü

Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 68 yaşındaki Havva Kayalı ve kızı 42 yaşındaki Burçin Şahin hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan baba Hasan Kayalı’nın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16491 sokaktaki bir evde yaşandı. Sahurdan sonra Kayalı ailesinden haber alamayan yakınları merak edip evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca içeri giren yakınları Hasan Kayalı, eşi Havva ve kızları Burçin Şahin'i hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ağır olan Hasan Kayalı ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede gece çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle soba borusunun yıkıldığı belirlendi. Ailenin daha öncede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gördükleri öğrenildi.

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Konya'da soba zehirlenmesi: Anne ve kızı öldü
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