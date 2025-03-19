Konya’da sokak köpeği dehşeti: 6-7 tanesi birden saldırdı!

Mithat Cengiz, "Sabaha karşı işten geliyordum. Çocuklara simit aldım. Yavaş yavaş eve doğru geliyordum. 6-7 köpek saldırdı. Bisikletle giderken ayağımla tekme sallayıp kurtulmak istedim. O sırada dengemi kaybedip, düştüm. Daha sonrasını çok hatırlamıyorum. Yoldan geçenler, yardım edip 112 Acil Çağrı Servisi'ni aramışlar. Hastaneye kaldırıldım, aileme haber vermişler. Kaşımda ve üst dudağımda dikiş var. Şu an güçlükle konuşuyorum" dedi.