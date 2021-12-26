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Giriş Tarihi: 26.12.2021 03:26

Konya'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Konya’da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokakta meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silah sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri 2 kişinin kanlar içinde yerde yatığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yerde yatan Serhat Özkaya'nın öldüğünü belirledi. Yaralanan Cüneyt Ö. de ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Özkaya'nın cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Konya'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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