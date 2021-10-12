Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda suça karıştığı tespit edilen örgüte yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği tespit edilen 39 şüpheliye yönelik 30 Eylül tarihinde operasyon gerçekleştirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı.

SÖZDE MAHKEME KURUP İNFAZ ETMİŞLER

Örgütün içerisinde oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde mahkeme kurarak yargılama yargılama yaptıkları, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

33 ŞÜPHELİDEN 28'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi. 28 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla 2 şüphelide savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Konya’da suç örgütüne yönelik operasyonda 28 tutuklama