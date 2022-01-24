Konya’da sünger fabrikası alev alev yandı!



Yangına tanık olan Adem Ayçeken, ''Yan taraftaki fabrikada çalışıyorum. Burası sünger, yatak, mobilya imalat yeri. Yangının ne zaman çıktığını biz de bilmiyoruz ama saat 18.00'de mesai bitti ve işçiler gitmişti. İşçiler sabah 08.00- 18.00 saatleri arası çalışıyor. Neden çıktığını biz de bilmiyoruz.''dedi.