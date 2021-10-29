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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:43 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:13

Konya'da tedirgin eden görüntü: Mahallede korku var...

AA
Konya’da tedirgin eden görüntü: Mahallede korku var...

Konya'nın Çumra ilçesinde bir mısır tarlasında 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde bir çukur meydana geldi. Ayrıca çok sayıda da çatlak olduğu görüldü. Mahalleli durumdan endişeli.

Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

Balçıkhisar Mahallesi'nde hasadı süren mısır tarlasında çiftçi Bayram Şahin, obruk olduğunu fark etti.

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz." dedi.

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Konya'da tedirgin eden görüntü: Mahallede korku var...
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