Haberler Yaşam Haberleri Konya'da tur otobüsü kaza yapmıştı: 34 yaralı taburcu oldu!
Giriş Tarihi: 20.2.2022 15:53

Konya'da tur otobüsü kaza yapmıştı: 34 yaralı taburcu oldu!

DHA
Konya’da tur otobüsü kaza yapmıştı: 34 yaralı taburcu oldu!

Kahreden kaza dün Konya'da meydana gelmişti... Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada; yaralanan 41 kişiden 34’ü taburcu edildi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Feci kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 1'i rehber ve 44'ü yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralı 41 kişiden 34'ü taburcu oldu, 1'i ağır 7 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 savcı gözetiminde soruşturma başlattı. Tedavisi devam eden sürücü Metin Çetintaş ve yedek şoförün soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamile karısını kayalıklardan iterek öldürmüştü! Pişkin katil hala para peşinde
Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Bankamatik memuru Tezcan Candan pes dedirtti! 3.7 milyonu böyle kapmış...
Son dakika | Olası Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili yeni gelişme! Reuters açıkladı; patlama sesleri duyuldu
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor
Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
Dünle beraber gitti cancağızım
Keçiboynuzu mucizesi
Bakan Akar'dan Ukrayna-Rusya açıklaması! "Basında çıkan haberleri ihtiyatlı değerlendirmek gerekir"
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da tur otobüsü kaza yapmıştı: 34 yaralı taburcu oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA