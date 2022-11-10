Konya’da ulaşım ücretlerine 3 yıldır zam yapılmıyor

"SİVİLE ÜÇ YILDIR ZAM YAPMIYORUZ"

Başkan Altay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şu demek oluyor biz daha az indi bindi yaparak daha uzun mesafede yolcu taşıyoruz. Şu anda sivil bilet 2,50 öğrenci 1.55. Üç yıldır sivile yaklaşık beş yıldır da öğrenci biletine zam yapmıyoruz. Farklı illerdeki rakamları gördüğümüz zaman mazotu aynı fiyattan kullanıyoruz genel giderlerimiz aynı tamir bakım giderlerimiz aynı. Dört kişilik bir ailenin otobüs kullandığını düşünürsek biz bu ailenin verdiği ücretin yaklaşık olarak iki katını sübvanse ediyoruz. Bu aynı zamanda bir sosyal destektir."

"CHP'Lİ YEREL YÖNETİCİLERİ KONYAMIZA DAVET EDİYORUM"

Toplu ulaşım hizmetinin önemine dikkat çeken Altay, "Konya modeli belediyecilik dediğimiz her alanda lider olmak her alanda Öncü olmak hedefimizin en önemli ayağı toplu ulaşımdır. AK Parti belediyeciliği ve Ak belediyecilik bunu gerektirir. Hangi hizmeti yaparsak yapalım temelinde insan var. İnsana dokunan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi bizim ak belediyecilik anlayışımızın gereğidir. Konya'da bunu başarırken üzerinde durduğumuz en önemli konu hemşerilerimizle ortak hareket etme iyi planlama ve kaynakları verimli kullanmadır. Toplu ulaşımda kullandığımız otobüs ve tramvaylarda doluluk oranlarını ölçerek hangi durakta kaç yolcu biniyor bunları hesap ederek doluluk saatlerine dikkat Edip ona göre araçlar tercih ederek en optimal ulaşım hizmeti vermeye çalışıyoruz. 1 lira 55 kuruş demek üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere gençlerimize çocuklarımıza çok büyük bir destektir. İmkanımız elverdiği sürece toplu ulaşımı kendi öz kaynaklarımızla sübvanse Edip bu rakamları sabit tutmayı hedefliyoruz.

Bunu nasıl başardığımızı merak eden tüm CHP'li yerel yöneticileri Konyamıza davet ediyorum. Konya modeli belediyeciliğin sadece Konyalı hemşerilerimize değil tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza faydalı olmasını arz ediyorum." ifadelerini kullandı.