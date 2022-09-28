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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:48

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir grubu takibe aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 KİLO 750 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerden birinde yapılan aramada, şöminenin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar bulundu.

Operasyonda, M.D, A.D, Z.D, M.D, F.D. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
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