Konya’da vahşet: Çöpçüler fark etti... Kordon bağı dahi kesilmemiş kız bebek bulundu

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlattı. İşçilerin çöpü hangi noktadan aldığının belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor.