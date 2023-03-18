Konya’da vahşet: Çöpçüler fark etti... Kordon bağı dahi kesilmemiş kız bebek bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çöp kamyonunu boşaltan işçiler daha kordon bağı kesilmemiş yeni doğmuş kız bebeği cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler inceleme başlattı
Konya'da Seydişehir Belediyesine bağlı temiz görevlileri, mahallelerdeki çöpleri topladıktan sonra çöp kamyonunu boşaltmak üzere Anabağlar Mahallesindeki çöplüğe gitti.
Ekipler kamyon boşaltılırken çöp poşeti içerisinde bir bebek olduğunu fark etti. Poşeti açtıklarında ise henüz kordon bağı kesilmemiş yeni doğmuş kız bebeği cesedi ile karşılaştılar.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlattı. İşçilerin çöpü hangi noktadan aldığının belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.
Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor.