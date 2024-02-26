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Giriş Tarihi: 26.2.2024 13:05

Konya'da vahşet! Kanlar içinde bulundu: Satır ile vurularak...

Konya'da 67 yaşındaki Cuma Han'ın yalnız yaşadığı evde cansız bedenine ulaşıldı. Han'ın boynuna satırla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

DHA
Konya’da vahşet! Kanlar içinde bulundu: Satır ile vurularak...

Kan donduran olay Konya'nın Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Cuma Han'a ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Saat 08.00 sıralarında adrese giden polisler kapıyı kırıp, içeri girdi.

Han, kanlar içinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuma Han'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, Han'ın satırla boynuna vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Suç aleti satır da olay yerinde bulundu.

Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Han'ı öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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Konya'da vahşet! Kanlar içinde bulundu: Satır ile vurularak...
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