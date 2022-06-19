Haberler Yaşam Haberleri Konya'da yaşlı kadın kocasını ölü bulmuştu: Katil bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:45

Konya'da yaşlı kadın kocasını ölü bulmuştu: Katil bakın kim çıktı!

DHA
Konya’da yaşlı kadın kocasını ölü bulmuştu: Katil bakın kim çıktı!

Konya'da, işten çıkıp eve gelen Hatice Kuyucak'ın (65) banyoda ölü bulduğu eşi Abdullah Kuyucak'ı (75), torunu Yalçın Kuyucak'ın (20) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' suçundan poliste kaydı bulunan Kuyucak, tutuklandı.

Korkunç olay, perşembe günü saat 20.00 sıralarında, Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabegus Sokak'ta meydana geldi. Belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, akşam eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu. Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşular, Kuyucak'ın kanlar içinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın, boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyucak'ın cenazesi, otopsinin ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TORUNUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hatice Kuyucak'ın, torunu Yalçın Kuyucak'ın zaman zaman dedesi Abdullah Kuyucak ile tartıştığını söylemesi üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan ve zaman zaman aile fertleriyle kavga edip, evden ayrıldığı saptanan Yalçın Kuyucak, saklandığı adreste, elindeki suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınırken direnen Kuyucak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS AYT SORULARI 2022 ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? TYT soruları ve cevapları 2022: ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru kitapçığı ve cevap anahtarı
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da yaşlı kadın kocasını ölü bulmuştu: Katil bakın kim çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA