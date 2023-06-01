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Giriş Tarihi: 1.6.2023 18:14

Konya'da yaşlı kadının unuttuğu 400 bin lira ile dolu poşet, çöp kutusunda bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kadının kaybettiği para ve altın dolu poşet, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

AA
Konya’da yaşlı kadının unuttuğu 400 bin lira ile dolu poşet, çöp kutusunda bulundu

Kentte yaşayan 60 yaşındaki Mümine Göz, içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunan poşeti bir elektrik trafosunun üzerinde unuttu. Bir süre sonra unuttuğu poşeti yerinde bulamayan yaşlı kadın, polise müracaat etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede izlediği güvenlik kameralarından, poşetin evli bir çift tarafından alındığını belirledi.

Çiftin oturduğu adrese giden polis, para dolu poşetin ekmek dolu olduğu sanılarak çöpe atıldığını tespit etti.

Çiftin gösterdiği çöp kutusunda arama yapan ekipler, poşeti bularak yaşlı kadına teslim etti.

Polise teşekkür eden Göz'ün, boş arazilerden ot toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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Konya'da yaşlı kadının unuttuğu 400 bin lira ile dolu poşet, çöp kutusunda bulundu
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