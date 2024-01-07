Konya’da yeni bitki türü tespit edildi

Konya'da doğasever biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş ve eşi Prof. Dr. Fulya Öztaş'ın dağda ilk kez görüp fotoğrafladıkları çiçeğin yeni bir bitki türü olduğu tespit edildi. Büyük soğanlı, yassı yapraklı, kısa gövdeli, konik çiçeklenme özelliği gösteren ve uzun çiçek saplarına sahip bitkiden alınan örnekler, detaylı laboratuvar çalışmalarıyla, literatür karşılaştırmalarında bilim için yeni bir türü temsil ettiği sonucuna varıldı. Prof. Dr. Fulya ile eşi Haydar Öztaş'ın anısına bitkiye tür ismi olarak "oztasii" (leopoldia oztasii) verildi. Yeni tür, Türkçe "Konya morbaşı" olarak isimlendirildi.