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Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:20 Son Güncelleme: 16.11.2022 15:21

Konya'da yürekleri yakan manzara: 2 kardeş öldü!

Akşehir ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen TIR’ın şoförü İsmail Boy (23), ile yanındaki kardeşi Hamit Boy (16) hayatını kaybetti.

DHA
Konya’da yürekleri yakan manzara: 2 kardeş öldü!

Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Akşehir ilçesinde meydana geldi. Konya yönüne giden İsmail Boy kontrolündeki 63 AEN 963 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü İsmail Boy ve yanındaki kardeşi Hamit Boy, araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen İtfaiye ekipleri, iki kardeşi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde İsmail ve Hamit Boy kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Konya'da yürekleri yakan manzara: 2 kardeş öldü!
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