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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:04 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:56

Konya'daki Afgan cinayetinden alacak-verecek davası çıktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’daki Afgan cinayetinden alacak-verecek davası çıktı

Konya’da Afganistan uyruklu Feyzullah Fadayi’yi (35) bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu şüpheliler N.H. ve A.A. tutuklandı. Şüphelilerin Fadayi’yi alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürdükleri belirtildi.

10 Mart gecesi merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Feyzullah Fadayi gece saatlerinde eve gelen arkadaşlarınca yerde kanlar içerisinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan Fadayi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliklerini belirledikleri şüphelilerin Isparta'ya kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine Isparta'ya giden ekipler, yabancı uyruklu şüpheliler N.H. ve A.A'yı saklandıkları yerde yakaladı.

Fadayi'yi alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Konya'daki Afgan cinayetinden alacak-verecek davası çıktı
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