Konya’daki Afgan cinayetinden alacak-verecek davası çıktı

10 Mart gecesi merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Feyzullah Fadayi gece saatlerinde eve gelen arkadaşlarınca yerde kanlar içerisinde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan Fadayi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliklerini belirledikleri şüphelilerin Isparta'ya kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine Isparta'ya giden ekipler, yabancı uyruklu şüpheliler N.H. ve A.A'yı saklandıkları yerde yakaladı.