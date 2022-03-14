Konya’daki Afgan cinayetinden alacak-verecek davası çıktı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliklerini belirledikleri şüphelilerin Isparta'ya kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine Isparta'ya giden ekipler, yabancı uyruklu şüpheliler N.H. ve A.A'yı saklandıkları yerde yakaladı.