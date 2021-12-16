Konya’daki cinayette sıcak gelişme: Olayı yüzük aydınlattı

Boyacı Ali Mahallesi 90016 Sokak'ta, Afgan uyruklu Naqıbullah Rustami'nin (59) başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanarak ölü bulunmasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Polis, olaya ilişkin 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden alınan ifadeler ve yapılan çalışma neticesinde, cinayeti işlediği tespit edilen Afgan uyruklu Farhad Safı (27) ile Abdul Geyür Muradı (22) da merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, öldürülen Rustami'ye ait 2 cep telefonu, 5 bin 940 lira para ile bazı eşyalar ele geçirildi.

Rustami'nin, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında, parmağında görülen yüzüğünün cinayet şüphelisi Farhad Safı'nın parmağında takılı olması, polisin dikkatinden kaçmadı.

Yüzüğün teşhis edilmesi üzerine iki zanlı cinayeti işlediklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, katil zanlıları Farhad Safı ile Abdul Geyür Muradı tutuklandı.

OLAY

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde 10 Aralık'ta, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde ceset bulunmasına ilişkin yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu Naqıbullah Rustmi'ye (59) ait olduğu belirlenmişti.