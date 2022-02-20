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Giriş Tarihi: 20.2.2022 21:54

Konya'daki kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti! Tur otobüsü şoförü tutuklandı

Konya’daki kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti! Tur otobüsü şoförü tutuklandı

Konya'da dün tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili iki otobüs şoföründen biri tutuklandı, tedavisi süren diğeri hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan 13'ünün çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Kazada yaralanan ve tedavisi süren otobüs şoförlerinden M.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını kaydeden Solmaz, "Şüpheli, taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü şüpheli H.B. ise Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli H.B. hakkında tutuklama kararı verilmiş olup Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi." ifadelerini kullandı.

Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde dün M.Ç. idaresindeki otobüs buzlanan yolda devrilmiş, kazada 6 kişi yaşamını yitirmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

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Konya'daki kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti! Tur otobüsü şoförü tutuklandı
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