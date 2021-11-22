Konya’daki kazada flaş gelişme: 2 kişi ölmüştü

Ekipler, kazaya başka bir araç sürücüsüyle yarış yapan otomobil sürücüsü Mehmet Ö.'nün neden olduğunu belirledi. Mehmet Ö., yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle adam öldürme ve trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından mahkemeye çıkarılan Mehmet Ö., tutuklandı. Diğer sürücü hakkında ise 'Trafiği tehlikeye düşürme' suçundan işlem yapıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İlhan Emirhan Sarışen da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.