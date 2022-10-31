Konya’daki kazada ölen kadının oğlu konuştu: Kaza değil cinayet!



KAZADAN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Polisin düzenlediği raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddelerin tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Ölümlü kazada ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş | Video

'BU OLAY, NORMAL BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL'

Hacer Mukaddes Yanılmazer'in oğlu Ahmet Yanılmazer, kazayı ağabeyinin araması ile öğrendiğini belirterek, "Beni aradı, annemin evine gitmemi söyledi. Yolda evimizin güvenlik kamerasına baktım. Yolda ambulans ile kanı gördüm. Daha sonra ağabeyimin söylemesi ile hastaneye gittim. Ambulanstan indirilen kişinin annem olduğunu fark ettim. Güvenlik kamerası görüntülerinde anneme çarpan kişilerin alkollü değil fakat başka bir maddenin etkisi altındaymış gibi hareketlerini izledik. Bunlar, polis tutanaklarında da sabit. Görüntüleri fazla izleyemedim çünkü içim parçalanıyor. Bu olay, normal bir trafik kazası gibi değil. Kasten öldürmek üzere otomobil annemin üzerine sürülmüş. Bu düpedüz cinayet. Annemi hayattan koparanların en ağır cezayı alması için elimden ne geliyorsa; yapacağım. Adli makamlara güveniyoruz. Bu kazada bir emsal karar çıkartılmasını istiyoruz" dedi.