Konya’daki kazada yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Sürücünün cezası belli oldu

SÜRÜCÜ: BEN KUSURLU OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Davanın ilk duruşması bugün Konya 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuklu sanık Burcu Çakıoğlu, ölen Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yakınları ve tanıklar katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Çakıoğlu, direksiyon başında iken uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Kendisinin kusurlu olmadığını öne süren Çakıoğlu savunmasında, ''Aracı kullanırken birkaç kez uyuşturucu kullandım. Ama ben bağımlı değilim. Olaydan önce de kullandığım oldu. Otomobildeki arkadaşlarımın durumu benden daha kötüydü o yüzden aracı ben kullandım. Araçtaki H.N.A., 'kadına çarpacaksın' deyip direksiyonu çekince paniğe kapıldım. Ben de bir anneyim. Böyle bir olayı Allah kimseye vermesin. Ben kusurlu olmadığımı düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.



'DİREKSİYONDA UYUŞTURUCU İÇTİ'

Duruşmada dinlenilen tanıklardan olay günü otomobildeki Ö.Ö., "Ben kaç kez uyardım, 'eve gidelim' dedim. Bana kendisi cam aparatla uyuşturucu verdi. Kendisi de direksiyonda içip Tiktok izliyordu. Sonra ben uyuyup kalmışım. Çarpınca uyandım" diye konuştu,

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme hakimi, savcıdan mütalaasını istedi. Savcı, mütalaasında, iddianamedeki beyanları tekrar ettiklerini belirtti. Hakim, önce 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl ceza verdi. Suçun bilinçli taksirle gerçekleştirildiği kanaatine vararak cezayı 4 yıl 6'a yükseltti. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 9'a aya indirdi. Verilen cezanın ertelenmemesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi.



İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI

Kazada hayatını kaybeden Hacer Mukadder Yanılmazer'in oğlu Ahmet Yanılmazer, duruşma sonrası yaptığı açıklamada mahkemenin verdiği cezayı az bulduklarını söyledi. Yanılmazer, "Verilen cezayı az buluyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu kasten işlenmiş bir suçtur. Bir insan hem ehliyeti olmadan hem trafiğe çıkacak, hem de uyuşturucu kullanarak direksiyon başına geçecek ve bir cana kast edecek. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Biz bu karara itirazımızı yapacağız." dedi.