Haberler Yaşam Haberleri Konya'daki otobüs kazasında hayatını kaybetmişti! Aslıhan, toprağa verildi
Giriş Tarihi: 21.2.2022 15:39

Konya'daki otobüs kazasında hayatını kaybetmişti! Aslıhan, toprağa verildi

DHA
Konya’daki otobüs kazasında hayatını kaybetmişti! Aslıhan, toprağa verildi

Konya’da devrilen tur otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişiden gıda mühendisi Aslıhan Akdoğan (27), İzmir'in Çeşme ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 45'i yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.



İzmir'de bir firmada çalışan gıda mühendisi Aslıhan Akdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çeşme ilçesine getirildi. Akdoğan için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Aslıhan Akdoğan'ın babası emekli astsubay Hakan Akdoğan, öğretmen annesi Nalan Akdoğan, erkek kardeşi Atakan Akdoğan'ın yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Akdoğan'ın acılı ailesi yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Akdoğan, namazın ardından Çaka Bey Mezarlığı'na defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - 'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: Datça ve Şarköy'de art arda depremler! İstanbul'da da hissedildi
Casus oyununda ikinci perde! İranlı muhalifi kaçırma planını MİT bozdu
Son dakika: Yeliz Yeşilmen hayatının kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkekler...
SON DAKİKA HABERİ: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Özel harekat önlem aldı!
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş ve İmamoğlu'na adaylık resti: Görevlerine devam edecekler...
Son dakika: Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen ceza onandı
Son Dakika | Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Putin'le Biden her an bir görüşme gerçekleştirebilir...
Bilmemek ayıp değil biliyorum pozu kesmek ayıp
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'daki otobüs kazasında hayatını kaybetmişti! Aslıhan, toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA