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Giriş Tarihi: 2.2.2022 11:39 Son Güncelleme: 2.2.2022 11:41

Konya'daki üniversitede zehirlenen 63 kişi taburcu oldu

DHA
Konya’daki üniversitede zehirlenen 63 kişi taburcu oldu

Konya'da dün üniversitede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 63 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler ise inceleniyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400'e yakın kişi, dün öğle yemeği yedi. Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Zehirlendikleri şüphesiyle 63 kişi, ambulans ve üniversitenin servis araçları ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu oldu. Rektörlük, yemeklerden alınan numunelerin incelenmesinin sürdüğünü belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

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Konya'daki üniversitede zehirlenen 63 kişi taburcu oldu
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