Konya’daki yangında anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

YANGIN MUSLUĞU İÇİN BAŞVURMUŞLAR

Bu arada mahalle sakini Mustafa Seyrek'in 2 kişinin öldüğü yangın sonrası CİMER'e yangın musluğu için müracaat ettiği ortaya çıktı. Geçen yıl temmuz ayında yapılan başvuruya 29 Nisan'da Bozkır Belediyesi'nden cevap geldiği belirtildi. Maddi ve fiziki imkanının yeterli olmadığının kaydedildiği cevapta, "Yangın vanası ihtiyacı için Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve KOSKİ Müdürlüğü'ne 05.10.2021 tarihinde müracaatta bulunulmuştur" denildi.