Hafta sonu gezisine Antalya’ya gelen kuaför denizde boğuldu

Konya'da kuaförlük yapan Sabri Koçyiğit 4 iş arkadaşı ile birlikte Antalya'ya gezmeye geldi. Kente gezintinin ardından Pazar günü akşamı Çaltıcak Plajına gittiler. Akşam vakti arkadaşları kumsalda sohbet edip gezinti yapmaya etmeye başladı.

GÖREMEYİNCE ARAMAYA BAŞLADILAR

Bir süre sonra arkadaşları, Sabri Koçyiğit'in yanlarında olmadığını fark etti. Önce lavaboya gittiğini sandılar. Lavaboları kontrol ettiler. Bir süre plajda aradılar. Bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. İhbarı ardından ekipler alarma geçti. Karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Jandarma temleri bölgede, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde arama çalışması başlattı.

YÜZME BİLMİYORDU

Sahil Güvenlik ekipleri bölgede yaptıkları aramada Sabri Koçyiğit'in denizde hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde yüzme bilmeyen talihsiz gencin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Koçyiğit'in cansız bedeni önce kıyıya çıkartıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan Koçyiğit'in yakınları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yapılan işlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek için Konya'ya gönderildi.