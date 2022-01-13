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Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:15 Son Güncelleme: 13.1.2022 11:26

Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar engeli

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Derebucak, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Yunak, Bozkır, Derbent, Yalıhüyük ilçeleri ile merkez Selçuklu ve Meram ilçelerindeki bazı mahallelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiş olup, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" denildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELİYOR

Yoğun kar yağışının sürdüğü bölgelerde kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve buzlama çalışmaları yapsa da zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Konya-Ankara, Ankara-Konya karayolları kazalar nedeniyle sık sık trafiğe kapatılırken, TIR benzeri araçların da geçişine izin verilmiyor. Kar yağışını gün içerisinde de kent genelinde etkili olması bekleniyor.

MİNİBÜS DEVRİLDİ: 9 YARALI

Öte yandan sabah saatlerinde Bozkır'dan Seydişehir'e gitmekte olan Atilla Eski (51) idaresindeki yolcu minibüsü, Harmanpınarı Mahallesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Eski ile birlikte araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tolga YANIK – Burak SAYLAM / SABAH

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Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar engeli
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