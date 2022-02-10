Konya’nın diğer illerle olan bağlantısı kesildi

Kent merkezi ve ilçelerde dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı hem eğitimi hem de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Adana, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar ve Konya-Isparta karayolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri hiçbir şekilde araç geçişine izin vermiyor.