Konya’nın diğer illerle olan bağlantısı kesildi

Kent merkezi ve ilçelerde dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı hem eğitimi hem de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Adana, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar ve Konya-Isparta karayolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri hiçbir şekilde araç geçişine izin vermiyor.
Öte yandan kırsal mahalleler ile 27 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada, "Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent, Ahırlı, Seydişehir, Yalıhüyük, Emirgazi, Hadim, Tuzlukçu ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yarın yüz yüze eğitime ara verildi" denildi.
YOLDA KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI
Özellikle Seydişehir-Antalya yolunda kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı belirtildi. Bu nedenle saatlerce soğuk havada araçlarında bekleyen yolcuların yardımına Kızılay ekipleri yetişti. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de ekiplerle birlikte vatandaşlara kumanya ikramında bulundu.