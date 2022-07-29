Haberler Yaşam Haberleri Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor UEFA Konferans Ligi’nde kiminle eşleşti, hangi ülkenin takımı?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 13:39

Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor UEFA Konferans Ligi’nde kiminle eşleşti, hangi ülkenin takımı?

Konyaspor, deplasmanda 3-0 yendiği BATE Borisov’u evinde de 2-0 yenerek UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna yükseldi. Belarus ekibi BATE Borisov’u geçmesiyle birlikte Konyaspor’un rakibi belli oldu. Böylece Konferans Ligi’ne katılmak için bu elemeyi de geçmesi gerekiyor. Peki, Konyaspor kiminle eşleşti? Konyaspor’un rakibi hangi ülkenin takımı? Konyaspor’un rakibi kim oldu? İşte detaylar!

Konyaspor’un rakibi kim oldu? Konyaspor UEFA Konferans Ligi’nde kiminle eşleşti, hangi ülkenin takımı?

Başakşehir ile birlikte ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, toplam 5-0'lık sonuçla Belarus rakibi BATE Borisov'u geçti. Bununla birlikte Konferans Ligi 3'ncü turuna kalmaya hak kazandı. Süper Lig'i 3'üncü bitirerek büyük bir başarıya imza atan yeşil beyazlılar, başarılarını Avrupa'da devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor kiminle eşleşti? İşte detaylar!

KONYASPOR BATE BORISOV'U 5-0 İLE GEÇTİ

UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 5-0'lık sonuçla geçerek kendini 3'ncü eleme turuna attı.

KONYASPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor'un rakibi Vaduz oldu.

KONYASPOR'UN RAKİBİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Vaduz, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Liechtenstein'ı temsil edecek.

KONYASPOR VADUZ MAÇLARI NE ZAMAN?

Konyaspor, 3'üncü eleme turundaki ilk maçında 4 Ağustos'ta Liechtenstein'a deplasmana gidecek. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.

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Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor UEFA Konferans Ligi’nde kiminle eşleşti, hangi ülkenin takımı?
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