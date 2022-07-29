Konyaspor’un rakibi kim oldu? Konyaspor UEFA Konferans Ligi’nde kiminle eşleşti, hangi ülkenin takımı?

Başakşehir ile birlikte ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, toplam 5-0'lık sonuçla Belarus rakibi BATE Borisov'u geçti. Bununla birlikte Konferans Ligi 3'ncü turuna kalmaya hak kazandı. Süper Lig'i 3'üncü bitirerek büyük bir başarıya imza atan yeşil beyazlılar, başarılarını Avrupa'da devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor kiminle eşleşti? İşte detaylar!
KONYASPOR BATE BORISOV'U 5-0 İLE GEÇTİ
UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 5-0'lık sonuçla geçerek kendini 3'ncü eleme turuna attı.
KONYASPOR'UN RAKİBİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Vaduz, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Liechtenstein'ı temsil edecek.
KONYASPOR VADUZ MAÇLARI NE ZAMAN?
Konyaspor, 3'üncü eleme turundaki ilk maçında 4 Ağustos'ta Liechtenstein'a deplasmana gidecek. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.