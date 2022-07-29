Konyaspor’un rakibi kim oldu? Konyaspor UEFA Konferans Ligi’nde kiminle eşleşti, hangi ülkenin takımı?

Başakşehir ile birlikte ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, toplam 5-0'lık sonuçla Belarus rakibi BATE Borisov'u geçti. Bununla birlikte Konferans Ligi 3'ncü turuna kalmaya hak kazandı. Süper Lig'i 3'üncü bitirerek büyük bir başarıya imza atan yeşil beyazlılar, başarılarını Avrupa'da devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor kiminle eşleşti? İşte detaylar!