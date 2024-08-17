Konya’ya cenazeye giden aile kazada can verdi: 4 ölü 2 yaralı

Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki otomobil sürücüsü, Kayseri-Malatya karayolunun 30. kilometresinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede araçta bulunan T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan S.D. ile Z.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.