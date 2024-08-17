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Giriş Tarihi: 17.8.2024 11:49 Son Güncelleme: 17.8.2024 11:51

Konya’ya cenazeye giden aile kazada can verdi: 4 ölü 2 yaralı

Konya’da hayatını kaybeden yakınların cenazesine gitmek için Erzurum’dan yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil Kayseri’de kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 2 kişi de ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Konya’ya cenazeye giden aile kazada can verdi: 4 ölü 2 yaralı

Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki otomobil sürücüsü, Kayseri-Malatya karayolunun 30. kilometresinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede araçta bulunan T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan S.D. ile Z.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya’ya cenazeye giden aile kazada can verdi: 4 ölü 2 yaralı
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