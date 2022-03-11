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Giriş Tarihi: 11.3.2022 09:36 Son Güncelleme: 11.3.2022 10:04

Konya’yı diğer illere bağlayan tüm yollar kapandı

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Konya’yı diğer illere bağlayan tüm yollar kapandı

Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İç Anadolu’yu diğer bölgelere bağlan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

Meteorolojinin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı Konya ve çevresini etkisi altına almaya başladı.

Aralıksız yağan kar, ulaşımını da olumsuz etkiledi. Konya-Antalya, Konya-Adana, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Aksaray, Konya-Isparta ve Konya-Karaman karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı. Kent giriş-çıkışlarında önlem alan ekipler, araç geçişine izin vermiyor Böylelikle kenti diğer bölgelere bağlayan tüm bağlantı yolları kapanmış oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Selçuklu, Meram, Karatay merkez ilçeleri ile Yunak, Taşkent, Hüyük, Beyşehir, Bozkır, Ahırlı, Akşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Akören, Yalıhüyük, Tuzlukçu, Derbent, Çumra, Altınekin, Karapınar, Halkapınar, Ereğli, Emirgazi ve Seydişehir ilçelerinde 11 Mart 2022 günü yüz yüze eğitime ara verildiği, eğitimin uzaktan yapılacağı belirtildi.

Kar yağışını gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.

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Konya’yı diğer illere bağlayan tüm yollar kapandı
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