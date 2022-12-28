Kopan el parmağının yerine ayak parmağı nakledildi

Yunus Kona 1.5 yıl önce işçi olarak çalıştığı inşaatta elini demir kesme makinesine kaptırdı. Sağ elinin başparmağı kopan Kona, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Kona'nın kopan parmağı yerine dikildi. Birkaç kez daha operasyon geçiren Kona'nın, parmağının işlevini yitirdiği tespit edildi.Doktorlar elin işlevi için başparmağın önemli olduğunu belirterek Kona'nın ayak parmağının alınıp eline nakledilmesini kararlaştırdı. Ortopedi ve travmatoloji ekibi tarafından ameliyata alınan Kona'nın sol ayak orta parmağı alınıp eline dikildi. Bir süredir de fizik tedavi gören Kona, gün geçtikçe elini daha iyi kullanabildiğini söyledi.