Kopan halat hayattan kopardı

Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki GATEM Toptancılar Sitesi'nde meydana 12 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen kazada 5 çocuk babası Ahmed Türkmen (45), iş yerinde yük indirdiği sırada halatı kopan yük asansörünün altında kaldı. Ağır yaralanan Türkmen, olay yerine gelen sağlık ekiplerince bölgeye yakın özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede 18 gün boyunca yaşam savaşı veren Ahmed Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türkmen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.