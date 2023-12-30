Haberler Yaşam Haberleri Kopan halat hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:29 Son Güncelleme: 30.12.2023 14:38

Kopan halat hayattan kopardı

Gaziantep’te iş yerinde eşya indirirken kullandığı yük asansörünün halatının koparak düşmesi sonucu ağır yaralan 5 çocuk babası 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kopan halat hayattan kopardı

Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki GATEM Toptancılar Sitesi'nde meydana 12 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen kazada 5 çocuk babası Ahmed Türkmen (45), iş yerinde yük indirdiği sırada halatı kopan yük asansörünün altında kaldı. Ağır yaralanan Türkmen, olay yerine gelen sağlık ekiplerince bölgeye yakın özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede 18 gün boyunca yaşam savaşı veren Ahmed Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türkmen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Garson’dan 16 yıllık arşiv çıktı! Çarpıcı bilgiler var... Teröristbaşının tüm talimatları...
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
İmamoğlu kibri ve yargı skandalı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! 'Garabet' karardan döndü
İbret alan oldu mu?
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Süper Kupa provokasyonuna gözaltı kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kopan halat hayattan kopardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA