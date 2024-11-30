Kopan parmağıyla hastaneye koştu

Konya'da süt fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Demiröz, sol el orta parmağını makineye kaptırdı. Parmağının koptuğunu gören Demiröz, vakit kaybetmeden parmağını da yanına alarak yakındaki bir özel hastaneye koştu. Hemen ameliyata alınan Demiröz'ün parmağı 1.5 saat süren operasyonla tekrar yerine dikildi. Parmağını eskisi gibi kullanabildiği için mutlu olduğunu ifade eden Demiröz, "Çok mutluyum. Parmağımı yanıma alıp hastaneye koştum. Saniyelerle yarıştım ama parmağımı kurtardım" dedi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik El Cerrahı Op. Dr. Muaz Zuhur, parmağın mikro cerrahi işlemlerle dikildiğini söyledi. Op. Dr. Zuhur, "Ameliyat oldukça başarılı geçti. Beklediğimizden de çabuk yapabildik. Ameliyattan sonra parmağın dolaşımı iyi, herhangi bir sorunumuz yok. Genelde bu gibi ameliyatlarda 'her şey bitti' demek için erken; çünkü o parçayı yaşatan çok ince bir damar. Bu damar bazen tıkanabilir, çeşitli sorunlar olabilir. Bu yüzden hastayı yakından takip ediyoruz. Şu an için oldukça iyi diyebiliriz" diye konuştu.