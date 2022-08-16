Kopan parmaklarını poşete koyup hastaneye koştu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan İlhan Baydan, matbaada çalışan ve işleri yoğun olan bir arkadaşına yardıma gitti. Burada makas adı verilen kağıt kesme makinesiyle çalışan Baydan, bir anlık dikkatsizlik sonucu 3 parmağını makineye kaptırdı. Acı içinde kıvranan talihsiz adama matbaa çalışanları yardım etti. Bir poşete konulan 3 parmağıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İlhan Baydan, buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların 12 saat süren başarılı operasyonuyla parmaklar yerine dikildi.

"PARMAKSIZ KALACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Taburcu olmaya hazırlanan ve yaşadığı o anları anlatan İlhan Baydan, "Makineyi ayarlarken parmaklarımı kaptırdım. Büyük bir korku yaşadım. Parmaksız kalacağımı düşündüm. Burada süren 12 saatlik ameliyatın ardından parmaklarım yerine dikildi. "Parmaklarım gitti" diye düşündüm kurtulacağıyla ilgili umudum yoktu. Hocalarımızın başarılı çalışmasıyla parmaklarım kurtuldu. Hepsine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

MAKRO CERRAHİ TEKNİĞİ KULLANILDI

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr, Gökay Eker, "Hastamız iş kazası sonucu 3 parmağı kopmuş olarak bize geldi. Biz hastamızı bekletmeden acil bir şekilde ameliyata aldık. 12 saatlik süren bir operasyonla 3 parmağını yerine diktik. Burada mikro cerrahi tekniğini kullandık. Hastamızın parmakları şuan yaşıyor. takibine devam ediyoruz" dedi.