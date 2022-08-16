Haberler Yaşam Haberleri Kopan parmaklarını poşete koyup hastaneye koştu
Giriş Tarihi: 16.8.2022 14:53 Son Güncelleme: 16.8.2022 14:57

Kopan parmaklarını poşete koyup hastaneye koştu

Bursa’da elini kâğıt kesme makinesine kaptıran 48 yaşındaki İlhan Baydan, kopan 3 parmağını bir poşete koyup hastaneye koştu. Talihsiz adamın parmakları Uludağ Üniversite Hastanesinde 12 saatlik başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kopan parmaklarını poşete koyup hastaneye koştu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan İlhan Baydan, matbaada çalışan ve işleri yoğun olan bir arkadaşına yardıma gitti. Burada makas adı verilen kağıt kesme makinesiyle çalışan Baydan, bir anlık dikkatsizlik sonucu 3 parmağını makineye kaptırdı. Acı içinde kıvranan talihsiz adama matbaa çalışanları yardım etti. Bir poşete konulan 3 parmağıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İlhan Baydan, buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların 12 saat süren başarılı operasyonuyla parmaklar yerine dikildi.

"PARMAKSIZ KALACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Taburcu olmaya hazırlanan ve yaşadığı o anları anlatan İlhan Baydan, "Makineyi ayarlarken parmaklarımı kaptırdım. Büyük bir korku yaşadım. Parmaksız kalacağımı düşündüm. Burada süren 12 saatlik ameliyatın ardından parmaklarım yerine dikildi. "Parmaklarım gitti" diye düşündüm kurtulacağıyla ilgili umudum yoktu. Hocalarımızın başarılı çalışmasıyla parmaklarım kurtuldu. Hepsine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

MAKRO CERRAHİ TEKNİĞİ KULLANILDI

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr, Gökay Eker, "Hastamız iş kazası sonucu 3 parmağı kopmuş olarak bize geldi. Biz hastamızı bekletmeden acil bir şekilde ameliyata aldık. 12 saatlik süren bir operasyonla 3 parmağını yerine diktik. Burada mikro cerrahi tekniğini kullandık. Hastamızın parmakları şuan yaşıyor. takibine devam ediyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! 16 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve hangi illerde?
Son dakika: Üstün Dökmen'in kadın versiyonu! Köhne zihniyet kafalarında hala yaşıyor
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
Emekli promosyonu veren bankalar nelerdir, en çok promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor!
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL veriyor? İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları belli oldu!
YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri nasıl yapılır, kimler yapabilir, kaç tercih hakkı var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kopan parmaklarını poşete koyup hastaneye koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA