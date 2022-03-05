Köpeğe ateş eden cani tutuklandı

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi. Sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceledi. şüpheli A.B.Z'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde, olayda kullandığı silahla yakalandı. Hakkında yapılan incelemede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli A.B.Z'nin "silahla kasten hayvan yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Şüphelinin tabancayla vurduğu köpeğin tedavisi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, kulübesinde bağlı köpeğe bazı cisimler attığı ve ardından tabancayla ateş ettiği görülüyor.

TUTUKLANDI

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, Başsavcılıkça atılı suç kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.