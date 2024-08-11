Köpeğe çarpmamak isterken, kazada hayatını kaybetti

Korknuç kaza Finike ilçesinde meydana geldi. Gece saat 01.30 sularında motosikleti ile seyir halinde iken Özyurt, kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Özyurt ağır yaralı olarak Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğullarını öldüğünü öğrene Özyurt ailesi gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Fatih Özyurt'un cansız bedeni Finike ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Özyurt'un cenazesini alan arkadaşları, "Gece önüne köpek çıkmış. Çarpmamak için kaza yapmış." Diyerek üzüntülerini dile getirdi.