Köpeğe istismar davası Yargıtay’dan döndü

İstanbul Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde, 2014 yılında iddiaya göre olay tarihinde 37 yaşında olan Hamdi Yalçın, Nilay isimli sahipli bir köpeğe tecavüz etmiş, yapılan şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Yalçın hakkında, 'sahipli hayvana zarar vererek değerini düşürmek' ve 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçlarından, İstanbul Mahkemesinde dava açılmıştı.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi tarafından bozulan beraat kararının ardından bugün görülen duruşmaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Açılan dava sonucu hakim karşısına çıkan Yalçın, mahkemedeki savunmasında olay günü sarhoş olduğunu söyleyerek, "Polisler bana arabayla köpeğe çarpmışsın dediler. Ben köpeğe tecavüz etmedim" demişti.Yine 2014 yılında karara bağlanan davada mahkeme, Hamdi Yalçın'ın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması sebebiyle beraatına karar vermişti.

Yargıtay ilamına karşı söz alan sanık Hamdi Yalçın'ın avukatı da, bozma ilamına uyularak, teknik inceleme yapılmasını istedi.

"BOZMA İLAMINA UYULSUN" DEDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yargıtay ilamına uyulmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Hamdi Yalçın'ın dinlenilmesinden sonra, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağı hususunun değerlendirileceğini belirterek duruşmayı erteledi.