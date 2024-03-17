Köpeğe şiddete ev hapsi ve barınakta çalışma cezası

İzmir'in Urla ilçesi, Kuşçular Mahallesi'nde ki bir oto lastik tamir atöylesinde önceki gün köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden birine adli kontrol tedbiri, diğerine barınakta çalışma cezası verildi. Aracına zarar verdiğini öne sürdüğü köpeğe şiddet uygulayan M.K. ile olaya müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K. dün adliyeye sevk edildi. Köpeğe şiddet uygulayan M.K'ye nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri, şiddete müdahale etmeyen M.K'ye de haftanın belirli günlerinde barınakta çalışma cezası verildi. Köpeğe uygulanan şiddet iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişve jandarma ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği 2 kişiyi gözaltına almıştı.