Köpeği acımasızca tekmeledi! O güvenlik ile ilgili yeni gelişme!

"UMARIM BU SON OLUR"

Köpekleri beslemeye gelen hayvansever Aydan Erdoğan, "Bütün canlılara olan şiddete karşıyım. Çünkü canlıların hiçbiri bunu hak etmiyor. Hayvanlar hele hiç hak etmiyor. Çünkü onlar seslerini duyuramayan canlılar. Onlar için kendini feda eden bir lokma ekmek için yolunu değiştirip döndüren insanlar var. Bu şiddeti onaylamıyorum. Gereken yapıldığı için de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu son olur. Şimdi gördüm, biraz önce gördüm. Çok üzüldüm. Hiçbir hayvan dediğim gibi bunu hak etmiyor. Hiçbir canlı haketmiyor. Üzülüyorum çünkü neden, canlı bilinci, canlı eğitimi eğer bizlere çocuk yaşta öğretilse hiçbir canlıya zararı verilmezdi. Güvenlik görevlisi adıyla bunu yapanı hiç kabul edemeyeceğim." dedi.