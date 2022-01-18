Haberler Yaşam Haberleri Köpeği alevlerden sahibi kurtardı
Giriş Tarihi: 18.1.2022

Köpeği alevlerden sahibi kurtardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Köpeği alevlerden sahibi kurtardı
ANTALYA'NIN Serik ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki beş katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan Savelyeva Larisa, Tobias isimli köpeğini içeride bırakıp inmek istemeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. Yaşlı kadın ve köpeği, itfaiye merdiveniyle balkondan alınarak son anda kurtarıldı. Köpeği olmadan aşağı inmeyen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Larisa, "O benim can dostum. Köpeğim olmadan asla. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. O benim her şeyim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Son dakika: Arnavutluk'ta Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Ethem Bey Camii ibadete açıldı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı: Somut adımlar atılması en büyük beklentimizdir
Son dakika: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta hissedildi (Son depremler)
Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine Diyanet'ten tepki: "Son derece dikkatli olunmalı”
Manisa'da toprak kaydı, Roma dönemi mezarı ortaya çıktı!
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeği alevlerden sahibi kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA