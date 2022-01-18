Köpeği alevlerden sahibi kurtardı

ANTALYA'NIN Serik ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki beş katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan Savelyeva Larisa, Tobias isimli köpeğini içeride bırakıp inmek istemeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. Yaşlı kadın ve köpeği, itfaiye merdiveniyle balkondan alınarak son anda kurtarıldı. Köpeği olmadan aşağı inmeyen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Larisa, "O benim can dostum. Köpeğim olmadan asla. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. O benim her şeyim" dedi.