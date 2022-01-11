Köpeği böyle ezdi! Aynı gün yakalandı

İstanbul Polisi; Başakşehir İlçesi'ne bağlı olan Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde bir sürücünün aracını yoldaki iki köpeğin üzerine doğru sürmesi ve üzerinden geçtiği bir köpeği ezerek yaralaması üzerine harekete geçti. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Önce aracın plakası ardından da şüphelinin açık kimliği tespit edildi. Olayı yabancı uyruklu A.H.A.Q.M. isimli kişinin gerçekleştirdiği saptandı. Şüpheli; Başakşehir İlçesi'ndeki bir sitede bulunan ikamet adresine giriş yaparken aynı gün yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.