Adana'da geçtiğimiz hafta annesiyle bayram gezmesine giderken köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asel Uğraş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Hastanede tedaviye alınan minik Asel'in bacağına 15 dikiş atıldı. Saldırı sonrası psikolojik travma da geçiren Asel, çocuk psikiyatrına da götürüldü. Olay sonrası köpeğin sahibi Sedat E. ile köpeği emanet verdiği Mümin K. gözaltına alındı. Köpek ise belediye ekiplerince alınarak barınağa teslim edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Asel "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı. Annem onu tutamadı, beni çekmeye çalıştı. Sonra bana saldırıp bacağımı ısırdı. Çok korktum, canımı acıttı. Sahibi tutuklansın, köpeği de hapse atsınlar. Kuşları çok seviyorum ama köpekleri sevmiyorum" dedi.